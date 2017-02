Årsmøte i Fitjar sogelag

Bård Inge med Fitjar IL på ryggen under høgdekonkurransen. Her endte han på 1,67 m. NM-gull Bård Inge Bø tok del i NM i mangekamp i friidrett i Sandneshallen i helga, og...

21.02.2017 Håkon C

Gøy å leike at ein skriv med penn og blekk syntest F.v. Eldri, Emma, Malene og Kamilla. Foto: Håkon C. Hartvedt Digga gamleskulen –Sånn vil me ha det, kom det spontant frå...