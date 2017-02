Gøy å leike at ein skriv med penn og blekk syntest F.v. Eldri, Emma, Malene og Kamilla. Foto: Håkon C. Hartvedt

–Sånn vil me ha det, kom det spontant frå nokre jenter i 2. klasse etter å ha hatt ein time i skulemuseet på Rimbareid skule.

Når fitjarposten spurde vidare om kvifor, fekk me vite at dei gamle pultane, med skråstilt skriveflate, hylle under og platting til å ha beina på, falt i særleg god smak hos elevane. Dei likte og at rommet var lite og at dei kunne sitja fleire på same pult.

2. klassingane koste seg med i time i gamleskulen, les: Fitjar Skulemuseum. T. h. lærar Reidun Heradstveit. Foto: Håkon C. Hartvedt

Stor interesse

Det var vidare tydeleg at mange av tinga i skulemuseet synte seg å vere spennande for det me må kalla «ein svært interessert 2.klasse-gjeng». Overraskande nok var det ein gamal skrivemaskin (som dei kalle «den data-en der borte») dei trekte fram mellom nokon av dei kjekkaste tinga når me spurde dei om det, i slutten av timen.

Rektor Bjørn Haaland fortel. Foto: Håkon C. Hartvedt

Denne gamle «dataen» (skrivemaskinen) var svært populær. F.v. Abdelhadi, Patrick og William. Foto: Håkon C. Hartvedt

Elles er det mykje anna dei syntes var spennande, og dei sat som tende ljos når rektor Bjørn Haaland forklarte om både skulen og det dei kunne sjå rundt seg.

Jim Morten studerer ein gamal plansje. –Interessant, seier han.

Viktige hjelpemiddel når ein skulle undervise om månen og sola før i tida. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mange kjenner nok att desse bøkene. Foto: Håkon C. Hartvedt

At skulen var gamal visste elevane, men at han er 152 år var eit for stort tal til at 2. klassingane kunne sjå det heilt for seg.

–Eg trur pappa gjekk på denne skulen, sa ein av elevane. –Kor gamal er han då? spurde rektor. –35 år, sa eleven.

Dei gamle bileta på veggene av Bjørnson og Asbjørnsen ville òg elevane vite meir om. –Er det tidlegare lærarar her på skulen? undra dei, og så måtte Bjørn Haaland fortelje litt om den store diktaren, og den spennande eventyrsamlaren.

Etterpå fortalde han om den første læraren, Johannes Haugland, som og var klokkar, kyrkjesongar og gardbrukar. Elevane fekk vidare vite at han gifta seg i det rommet dei no sat i, og om kona hans som som jobba som taus på garden like ved. At ho heitte Josefine Gerhardine, fekk smilet fram hos elevane; eit morosamt namn dei ikkje hadde høyrt før.

Beksaumarar. Ikkje akkurat som skisko i dag. Foto: Håkon C. Hartvedt

– Oj, sa dei når Bjørn Haaland løfta fram ein av dei gamle, grå ryggsekkene. Og det var ikkje noko mindre utrop då eit par beksaumarar vart presentert. Ikkje akkurat som skisko i dag!

Ein bitte liten quizz fekk elevane og med seg. Haaland heldt fram ei gamal åleteine. Om ville tippa kva det var?

Så langt unna var dei ikkje, nokon av dei meinte faktisk at det kunne vere ein reidskap til å fange fisk i.

Vil gjerne ha fleire ting

Det er rektor Bjørn Haaland sjølv som har putla og samla saman ting, både frå skulen sine lager og utanifrå, til dette museet. Resultatet er blitt eit unikt og artig skulemuseum som både ordførar Wenche Tislevoll og skulesjef John Karsten Raunholm tidlegare har vore raus med lovord om.

– Dette er historie frå nærmiljøet som me kjenner oss att i. Det er ein fantastisk jobb som er lagt ned her, sa dei då Bladet Sunnhordland, skreiv om museet for nokre veker sidan.

–Men me vil gjerne ha fleire ting. Så om folk har noko dei kan tenkje seg å gi til museet er me sjølvsagt takksame for det, seier rektor Bjørn Haaland ved Rimbareid skule, til slutt.

Viktig teknisk utstyr i si tid. F.v. høgtalaren Karl Gloppen brukte på alle utandørsarrangement, skrivemaskin for blindeskrift, readmaster, 16 mm filmapparat, kassettspelar og balloptikon. Foto: Håkon C. Hartvedt