Joker Rydland feirar 20 år

Initiativtakar Harald Rydland gratulerer butikkeigar og dagleg leiar Magne Skumsnes med 20 års drift i butikken på Rydland. Foto: Kjetil Rydland.

I dag er det 20 år sidan butikken på Rydland starta opp att, og det blei feira med kake til kundane i føremiddag.



Eigarane og trufaste kundar møttest i føremiddag til ein kopp kaffi og marsipankake for å markera at i dag er det 20 år sidan Filialen Daglegvarer opna på Rydland. Då hadde øvrebygdarane vore utan butikk ei heil tid, og dei hadde naturlegvis opplevd dette som eit stort sakn.



Ingebjørg Vik, Magne Skumsnes og Sølvi Korsvik spanderte jubileumskake på trufaste kundar i dag. Foto: Kjetil Rydland.

Hovudeigar Magne Skumsnes er ein viktig mann

Fremst i rekkja av dei som tok initiativ til å starta opp butikk igjen i tidlegare Ole Havn sin filial på Rydland, var Magne Skumsnes. Saman med Harald Rydland og Nina Irene Strand kalte han inn til møte på Øvrebygda skule for å sondera interessa for ny butikkdrift.

Han fortel at reaksjonane var ymse. Enkelte rista på hovudet og meinte det aldri ville gå. – Og det hadde aldri gått utan Magne! seier medstiftar Harald Rydland. Noko dagleg leiar og hovudeigar Magne Skumsnes ikkje er direkte usamd i. Han fortel at han både har aksjemajoriteten og er styreleiar og dagleg leiar i selskapet Filialen Daglegvarer AS, som eig butikken. I tillegg fører ha rekneskapen sjølv.

Magne Skumsnes arbeider som bygningsmann, og har tre personar i arbeid i butikken. Dei deler om lag to heile stillingar. Netto omsetnad i fjor var rundt 7 mill. Drifta går rundt, seier han, men det har ikkje vore høve til å ta ut noko stort utbyte!

Han har dei same eigarane med seg som i stiftingsåret 1997: Ole Tufteland, Reidun Aarbø, Ingvald Korsvik, Nina Irene Strand, Lars J. Rydland, Harald Rydland og Nils K. Rydland.

Dei fleste av desse møtte opp for å smaka på jubileumskaka i føremiddag. Og til ein god drøs i kaffikroken, under biletet som viser at Filialen Daglegvarer AS fekk Næringsprisen i Fitjar kommune i oppstartsåret 1997.



Hildegunn Strand er ein trufast kunde; her ser ho over jubileumstilboda. Foto: Kjetil Rydland.

Trufaste kundar

Joker er eigd av NorgesGruppen og tilhøyrer nærbutikksegmentet. Til liks med andre Joker-butikkar fungerer butikken på Rydland som eit samlingspunkt i lokalmiljøet. Her får kundane det dei treng av daglegvarer, frukt og grønt, og i tillegg nysteikte brød og ferske bakarvarer.

Mange kundar stoppar på vegen mellom Stord og Fitjar fordi det er enkelt og fort gjort å parkera ved butikken og handla litt på veg heim. Men dei mest trufaste kundane er naturlegvis dei som bur i nærleiken.

Enkelte seier dei har vore 100 % lojale mot nærbutikken sin dei siste 20 åra. Det har vist seg at det er fullt mogleg å leva eit godt liv berre med det du kan få kjøpt her på Filialen, seier Magne Skumsnes med eit smil.

Ei av dei trufaste kundane er Hildegunn Strand, som naturlegvis kom innom under jubileumsmarkeringa i dag. Ho og familien har handla stort sett alle daglegvarene sine på Rydland.

– Bygda må bruka butikken om han skal leva! seier ho.

Jubileumstilbod

Sølvi Korsvik fortel at dei har ein del jubileumstilbod, så ho rår oss til å ta ein kikk rundt i hyllene.



Feirar med kake i kaffikroken, f.v. medeigar og initiativtakar Nina Irene Strand, butikktilsett Katrine Aarbø Solheim med sonen Jens på fanget, og medeigar Reidun Aarbø. Foto: Kjetil Rydland.