Anne Helene Vestbøstad i styret for Hordaland Fotballkrets

Anne Helene Vestbøstad, eldsjel i Fitjar-fotballen med nytt tillitsverv. Foto: Kjetil Rydland.

På kretstinget i Norheimsund førre helg blei Anne Helene Vestbøstad vald inn i styret for Hordaland Fotballkrets.

Så vidt me har klart å bringa i erfaring, er ho den første medlemen i Fitjar Idrettslag som har blitt vald inn i styret i Hordaland Fotballkrets. Rett nok blei Geir Tore Søreide med over frå styret i Sunnhordland Fotballkrets då denne gjekk saman med Bergen Fotballkrets til Hordaland Fotballkrets for 30 år sidan. Men han blei berre sitjande ei kort stund i styret for den nye fotballkretsen, fortel han til Fitjarposten.

Det er altså aldri så lite historisk sus over valet av Anne Helene Vestbøstad. Men det kom ikkje som ei overrasking på ho sjølv. Ho hadde blitt kontakta i god tid av valkomiteen, og ho har visst lenge at ho var kandidat. Kretstinget i Norheimsund laurdag 11. februar slutta seg samrøystes til innstillinga frå valkomiteen, og dermed var Anne Helene vald inn i styret for Hordaland Fotballkrets, som ser slik ut:

Leiar: Tore-Christian A. Gjelsvik (Askøy FK), nestleiar: Mats Christian Mandt (Tertnes Fotball Herrer), styremedlemmer: Kristine Nygård Saltskår (Nordhordland BK), Bjarne Øystein Graabræk (IL Sandviken) og ny medlem: Anne Helene Vestbøstad (Fitjar IL); varamedlem: Lars Fredriksen (Nordnes IL).

Anne Helene Vestbøstad har vore i Fitjar i rundt 20 år, og har vore aktiv fotballspelar, oppmann, trenar og hatt ymse leiarverv i Fitjar Idrettslag, både i fotballgruppa og i hovudlaget. Dei siste sju åra har ho vore leiar av minifotballen i fotballgruppa. Ho reknar med at ho blei sett på som ein god kandidat fordi ho er engasjert og har allsidig erfaring frå drifta av ein liten klubb ute i distrikta.

Dei var ute etter ein representant frå Sunnhordland, og det blir ein del av funksjonen hennar, å representera klubbane ute i distriktet vårt. Elles reknar ho med å få meir konkrete arbeidsoppgåver etter kvart. Ho vedgår at det var ei ære å bli spurt, og no gler ho seg til å treffa mange kjekke fotballfolk frå heile fylket. Og så kan det bli interessant å sjå sin eigen klubb litt meir frå utsida, seier ho.

Anne Helene går ut av styret i fotballgruppa til Fitjar IL på årsmøtet denne veka. Ho reknar med å få meir enn nok å gjera no når ho engasjerer seg i fotballen på eit anna plan. Men ho sluttar ikkje heilt som trenar og lagleiar i lokalfotballen på Fitjar.