Elin Korsvik imponerte kanskje mest av alle då ho spela solo frå James Bond-filmen "Live and Let Die" på ess-kornetten sin. Foto: Kjetil Rydland.

Dei store orda sat laust etter konserten med Fitjar skulekorps laurdag kveld, og me kan slå fast at dette var fantastisk flott!

I over to timar trollbatt Fitjar skulekorps eit publikum på rundt 250 i Kultursalen laurdag kveld. Ein så stor dose korpsmusikk kunne lett blitt i meste laget, men det verka ikkje som om folk kjeda seg. Publikum jubla og klappa velvillig undervegs.



Programmet gjekk fort og profesjonelt unna, under leiing av dei to konferansierane Dagfinn Brekke og Kristian Vestbøstad, begge fedrar til musikantar i korpset. Dei to kombinerte høveleg stram regi med humor på ein måte som fekk både publikum og aktørar til å føla seg vel under den lange seansen.

Flinke solistar er varemerket til Fitjar skulekorps

Ein viktig grunn til at det ikkje blei langtekkeleg, var den store variasjonen med dyktige solistar både på vokal og ulike instrument. Dei siste åra har eit rikt utval av solistar blitt varemerket til Fitjar skulekorps. Dei fleste er unge, og det ser ut til at det stadig kjem opp nye ungdommar som vågar å stå fram.

Thea Træet og Alice Rose Mehammer har gledd oss i fleire år allereie med røystene sine. I går imponerte dei igjen, som songsolistar blant anna i "Mamma Mia". Men me fekk høyra fleire songsolistar. Unge Ingeborg Prestbø på elleve år sjarmerte som songsolist med "I won´t say" frå Disney-filmen Hercules; her hadde ho med seg Guro Rimmereid og Kristian Prestbø som koristar. Anette S. Drønen song "Can you fell the love tonight", saman med Tobias Vestbøstad, akkompagnert av Mads Mikal S. Drønen på bassgitar og Tor Håkon Aarbø på piano.

Nemnde Guro Rimmereid og Tor Håkon Aarbø framførte sine solonummer på piano. Heilt trygt og profesjonelt. Men den solisten som kanskje imponerte aller mest i går, var Elin Korsvik på ess-kornett. Ho har hatt ei bratt stigande kurve dei siste åra, og leverte ein utruleg innsats då ho framførte Wings sin tittellåt til James Bond-filmen "Live and Let Die". Dette er eit krevjande musikkstykke, som ho framførte på ein måte som måtte imponera alle!

Ein ekstra spiss på konserten sette den tilreisande Toneheim-kvintetten. Aslaug K. F. Ottestad er veteran frå Fitjar skulekorps, og i år er ho elev ved den kjende folkehøgskulen på Hamar. Ho hadde med seg fire unge menn som alle kunne traktera instrumenta sine. Saman utgjorde dei ein brasskvintett som framførte musikk blant anna frå "Muppet Show" og "Always look on the bright side of life" for eit takksamt publikum.





Solid støtteapparat

Svein Roger Koppang er mannen som har fått det til å svinga skikkeleg over skulekorpset. I går kveld blei taktstokken hans samanlikna med tryllestaven frå Galtvort, hekseri- og trolldomsskulen i Harry Potter-bøkene. Det er ikkje tilfeldig, for han har gjort underverk med Fitjar Skulekorps i dei snart ti åra han har arbeidd med dei. I går la me igjen merke til at han er flink å få stemmegruppene til å gli fint i lag, samstundes som han er flink å få fram solistane.

Sjølv legg dirigenten vekt på at han har gode arbeidsforhold. Han kan konsentrera seg fullt og heilt om musikken, for det praktiske tar andre seg av. Korpset har ein heil stab med engasjerte foreldre som "aldri kviler". Derfor ser alt ut som om det går av seg sjølv, men det veit alle dei gode hjelparane, at slik er det ikkje! Blant desse la me i går spesielt merke til to fint oppdressa mødrer i Chaplin-kostyme; Kitty Træet og Kari Konglevoll Prestbø delte ut velfortente roser til aktørane etter konserten.

Ungt skulekorps

Erling Prestbø i foreldregruppa minner om at Fitjar skulekorps er eit svært ungt korps, samanlikna med dei fleste dei kan samanlikna seg med. Gjennomsnittsalderen er faktisk berre 12,7 år. Dirigent Koppang fortel at dei driv slik dei skal gjera, og inkluderer alle.

I går hadde dei med seks aspirantar, men av dei var teken inn i korpset. Og dei gjorde det svært bra. Ein av låtane dei framførte var ABBA-låten "Super Trouper", ein låt som viser til ein type spotlight. Og me fekk sjå at dei yngste musikantane ikkje var redde for rampelyset. Ei av dei miste brillene sine på scenen, men ho tok dei berre roleg opp att og heldt fram som om ingen ting hadde skjedd. Imponerande.

Rekrutteringa i Fitjar skulekorps ser ut til å vera i orden, og me kan nok sjå fram til fleire feststunder.

Kva hadde me vore i Fitjar utan eit skulekorps?

Skulekorpsveteranar og andre takknemlege publikummarar hadde berre lovord på leppene sine etter konserten. "Fantastisk" og "imponerande" var ord som gjekk igjen.

Me sluttar oss gjerne til takketalen frå ordførar Wenche Tislevoll, som la vekt på kor heldige me er som har Fitjar skulekorps. Ho takka for gode minne som korpset gir oss gong på gong.

– Det må vera heise kjekt å vera med i korpset. Og derfor er det heise kjekt å høyra på!



Kinostemning i Kultursalen. Foto: Kjetil Rydland.



Alice Rose Mehammer og Thea Træet er solistar i "Mamma Mia". Foto: Kjetil Rydland.



Ingeborg Prestbø er solist i "I won´t say", her flankert av koristane Guro Rimmereid og Kristian Prestbø. Foto: Kjetil Rydland.



"Can you feel the love tonight" med Tor Håkon Aarbø på piano (skjult), Mads Mikal S. Drønen på bassgitar, Tobias Vestbøstad på gitar og song, og Anette S. Drønen på song. Foto: Kjetil Rydland.



Dei unge aspirantane viste at det gror godt i Fitjar skulekorps. Foto: Kjetil Rydland.



Kari Konglevoll Prestbø og Kitty Træet, ivrige og stolte foreldre, som delte ut roser til aktørane etter konserten. Foto: Kjetil Rydland.