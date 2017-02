Braktap for handballdamene

Anita Haugland og Fitjar-damene sleit med å finna vegen til nettmaskene mot andrelaget til NHHI i dag. Foto: Kjetil Rydland.

Handballdamene til Fitjar gjekk på ein skikkeleg smell då andrelaget til NHHI kom til Fitjar i ettermiddag; heile 14-38 blei sluttresutatet.



Fitjar-damene var ikkje om seg og henta inspirasjon frå dagens "forkamp" i idrettshallen. Stord sine damer vann så klart som 24-10 mot Stryn, i ein frisk kamp, og me skulle gjerne sett at spelet hadde smitta over på Fitjar sine damer.







Både Tilde Haldorsen og lappane smilte i kiosken på tribunen i dag, men det var under Stord sin kamp mot Stryn. Foto: Kjetil Rydland.



Men så skjedde diverre ikkje. Heile 17 minutt brukte Fitjar på å scora det første målet mot gjestene frå NHHI 2. Gjestekeeperen var god, men blei og betre av skota frå heimelaget.

Ida S. Fitjar måtte sjå ballen passera 38 gonger på veg inn i nettmaskene i kveld. Etter kvart sleit utespelarane på laget hennar seg til 14 mål, og dermed var braktapet på 24 mål eit faktum.

Toppscorar for Fitjar blei Julie Skjerve Jensen med fem mål.

Etter dagens tap ligg Fitjar framleis på nest siste plass i 5. divisjon. Neste sjanse til poeng får dei mot Åsane 2 søndag 12. mars i Bergen.







Maria G. Larsen måtte nøya seg med to mål i kveld, og her bommar ho på straffekast. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar sitt lag (mål i parentes): Ida Sæterbø Fitjar (keeper), Anita Haugland, Marita Nysæther (1), Helene Rimmereid (1), Anna Thorland (1), Emilie Aaserud Hystad (2), Maria Grastveit Larsen (2), Martine H. Fredlund (2), Julie Skjerve Jensen (5).