Fekk god kontakt med naboane til nyevegen

Grunneigarar og nære naboar til vegparsellen Rimberied-Vik diskuterte teikningane over ei skål betasuppe, spandert av Statens vegvesen. Foto: Kjetil Rydland.

Torsdag ettermiddag bad Statens vegvesen og entreprenøren Vassbakk & Stol inn til folkemøte for å informera om arbeidet, som startar i desse dagar. Og naboane såg ut til å ta vel imot tilbodet.



Om lag 25 grunneigarar og andre naboar til den knapt 2 km lange vegtraseen frå Rimbareid til Vik møtte opp for å eta betasuppe med byggeleiar Roberto Balzer og kollegaene hans frå Statens vegvesen onsdag ettermiddag. Frå hovudentreprenøren Vassbakk & Stol møtte prosjektleiar Torgrim Storstein. Balzer gjekk gjennom framdriftsplanen for prosjektet, slik den ser ut no.

– Eigentleg skulle jobben vore ferdig no, men det har teke lengre tid å få til gode løysingar, sa Balzer.

Den nye vegstrekninga på 1,8 km vil få same breidda som den første parsellen. Men den vil få grøntrabatt i motsetnad til stykket lenger nord, som har svart rabatt. Vidare vil det bli laga til rasteplass. Som ved den første parsellen vil det bli montert lysmaster, 42 i talet.

Vegparsellen Rimbareid-Vik høyrer til same pakken som Sagvågsbrua, Fitjar sentrum og grenseområdet mellom Stord og Fitjar ved Rydlandssago. Bompengeinnkrevjinga på ferja Halhjem-Sandvikvåg er avslutta, men Balzer reknar med at det er midlar til dei andre prosjekta òg.



Ønskjer kontakt med folk

Målet med folkemøtet var å få inn tilbakemeldingar frå folk som blir berørte av vegprosjektet. Kva er folk opptekne av?

Ved Møllevegen i Rimbareidfeltet vil det bli riggområde. Her kan publikum ta direkte kontakt med Statens vegvesen eller entreprenøren.

Balzer spanderte betasuppe på dei frammøtte, og la ut teikningar av heile den nye vegtraseen. Og dei interesserte naboane nytta høvet til å studera projektet nøye, og til å diskutera detaljar både med vegvesenet, hovudentreprenøren og med kvarandre.



Roberto Balzer studerer teikninga saman med grunneigar Magne Røed. Foto: Kjetil Rydland.

Fokuserer på å unngå skade på menneske og miljø

Kontrakten med Vassbakk & Stol er ein totalentreprisekontrakt. Prosjektleiar Torgrim Staupe frå Vassbakk & Stol si avdeling i Sveio orienterte om den praktiske gjennomføringa av prosjektet. Det blir oppstart i neste veke, og me må rekna med mykje aktivitet fram til sommaren. Heile jobben vil vera ferdig om eitt år frå no. Det som folk vil merka mest til, er at vegen vil bli stengt i periodar.

Hovudmåla for prosjektet er først og fremst at å unngå personskadar. Andre hovudmål er å unngå skadar på naturen, unngå å forverra naturvernområdet og å øydeleggja for fisk og dyreliv.

Vidare må dei halda budsjett og få til eit effektivt samarbeid med alle berørte partar.



Entreprenøren skal tena pengar, poengterte han, men det viktigaste målet er null feil og null skadar på menneske.

– Det viktigaste er at alle kan gå uskadde heim på eigne bein! sa han.

No har entreprenøren Vassbakk & Stol med sine 525 mann drive i halvtanna år utan ein einaste fråværsskade. Slik ønskjer han at det skal halda fram gjennom prosjektet på Fitjar.

Tryggleiksopplæring og busskort til alle skuleelevar

Når dei set i gang arbeidet her, er han ikkje så uroleg for sine eigne tilsette. Dei er kursa og sertifiserte. Han er meir uroleg for dei andre som skal ferdast inne på anleggsområdet, spesielt dei yngre. Derfor kjøper entreprenøren busskort til alle skuleelevane som skal forbi anleggsområdet. Dette gjeld også dei som har for kort skuleveg til å ha rett på gratis skuleskyss i dag. Han har vore i kontakt med Rimbareid skule for å få namn på alle elevane dette gjeld, og dei vil få busskort i neste veke.

Eit anna tryggleikstiltak dei planlegg for ungar, er ein runde på Rimbareid skule. Her vil dei visa ungane kor lite føraren av ein lastebil ser – la ungane sitja i lastebilen og sjå sjølve: – Kva ser du her?

I tillegg vil dei dela ut refleksvestar, sjølv om me heldigvis går mot ei lysare årstid.

Skiltar omkøyring

I anleggsperioden ønskjer dei minst mogeleg trafikk, for å få arbeida effektivt. I Sandvikvåg vil det bli skilta med tilrådd køyretrasé på austsida av Stord, langs E39. Dei er særleg opptekne av å unngå tungtrafikk på vestsida av Stordøya. Men dei kan ikkje påleggja all trafikk mellom Sandvikvåg og t.d. Kolyo å ta den lange vegen om Stord.

Det vil òg bli skilta omkøyring for småbilar via den kommunale vegen over Vikeleitet. Dette uttrykte publikum ei viss uro over, men Balzer i vegvesenet poengterte at dei vil vera fleksible og sjå an korleis det fungerer.

Trafikken vil bli sleppt gjennom anleggsområdet til faste tider. Dette vil bli koordinert etter bussrutene.

Stenging kortar anleggsperioden

Entreprenøren ønskjer ikkje å stengja vegen, men poengterer at det er nødvendig for å få jobben gjort. Di meir dei held vegen open, di lengre tid kan det ta å få jobben ferdig. Derfor gjeld det alltid å finna ein balanse, og ikkje skapa større problem for trafikantane enn nødvendig.

– Me stengjer ikkje vegen fordi me har lyst å stengja, men for å få jobben ferdig! minte han om.

Asfalt på vegen sommaren 2017

Entreprenøren reknar med at vegen skal ha eitt lag asfalt på to køyrebanar til ferien i år. Arbeidet med gangvegen, grøfter og kablar vil ikkje blir ferdig før om eit år.

Arbeidet vil i utgangspunktet føregå i normal arbeidstid, klokka 7 til 15, opplyste prosjektleiar Storstein, men det kan bli arbeid frå klokka 7 til 19 i periodar.

Infoskriv til naboane

I løpet av fredag vil dei få ut infoskriv til dei som bur ved og i nærleiken av vegparsellen Her vil det vera informasjon om kontaktpersonar på prosjektet, generell info, info om stenging av vegen og om framdrift av prosjektet.

I brakkeriggen ved Møllevegen vil det vera folk til stades, og dei kan folk ta kontakt med. Prosjektleiaren ser helst ikkje at publlikum tar kontakt med gravemaskinkkøyrarae direkte.

– Dei skal produsera! seier han.

God respons

Reaksjonane me har fått frå folk etter møtet, er positive. Naboane til vegprosjektet sette pris på at dei blei møtte med god informasjon og vilje til dialog. No vonar dei at det held fram slik etter kvart som prosjektet skrir fram.



Ny veg gjennom Hungersdalen trengst sårt. Foto: Kjetil Rydland.