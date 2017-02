Klargjering av teknisk anlegg. Foto: Harald Johan Sandvik

No er det snart anleggsstart!

Kopervikfirmaet Vassbakk & Stol AS har fått jobben med å byggja den nye vegen frå Rimbareid til Vik. Fitjarposten sin utsende var i dag vitne til at firmaet er i full gang med å byggja brakkerigg på Rimbareid, like ved vegen til fjellet. No er det ikkje lenge til vegarbeidet startar

Brakkeriggen tar form. Foto: Harald Johan Sandvik