Per Audun Kloster og Toralv Røen i arbeid med kartet. Foto: Kjetil Rydland

Ei gruppe på Stord og ei gruppe på Fitjar samarbeider for tida med nytt turkart for Fitjar-Stord.

– Det er særleg på fitjardelen av kartet det vert gjort endringar denne gongen. No legg me mellom anna inn møllevegane, og me legg og inn framlegg om ein del turar med utgangspunkt i Olstjødno, som på mange måtar vert eit sentrum i denne samanhengen, seier Toralv Røen i fitjargruppa. Med seg i gruppa har han Per Audun Kloster, Odd Sverre Larsen og Kjetil Rydland.

Røen fortel elles vidare at det no óg vert lagt inn GPS-koordinatar på kartet som vidare vert i litt større målestokk enn tidlegare.



Klovskar speglar seg i februarsol, ved inste enden av Klovskarvatnet. Foto: Kjetil Rydland

Infotavle

Ved Olstjødno vil det kome opp ei stor infotavle. Her vil dei tidlegare nemnde rutene vere plotta inn, og det vil stå info om kor lange turane er og kven dei eignar seg for.

Kartet vil truleg vere ferdig så tidleg på våren at me kan ta det med i Fitjar Sommarguide 2017. Men akkurat no er gruppa som arbeider med dette opne for innspel frå publikum. Så har du det vil det bli sett pris på om du fortel dette til ein i gruppa.



Tveitaelvo, ved stien frå Dalshaugane til Botnavatnet. Melen i bakgrunnen. Foto: Kjetil Rydland