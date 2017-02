Høg temperatur under MX Hummel Cup

Dagens heftigaste, Marius Rusten (t.h.) jublar for scoring i finalen. I midten lagleiar for BPI++, Lars Andreas Larsen. Foto: Kjetil Rydland.

Under avslutninga av årets MX Hummel Cup laurdag ettermiddag fekk me favorittsiger i den gjævaste klassen, då Pokerstars vann eliteklassen for tredje gong. Open klasse for herrar blei vunnen av BPI++, medan unge Nederlaget vann dameklassen.

I dameklassen fekk me ein jamn finale mellom to unge lag, One Touch og Nederlaget. På sin veg til finalen slo dei ut kvar sin rutinerte motstandar, Rødhette og Gångsperr. Sistnemnde hadde nok den beste damekeeperen i turneringa i Rachel Helland, men Gångsperr måtte nøya seg med bronsen, etter at ungdommane One Touch blei for lette på foten i semifinalen.







Ailin Vik og Nederlaget med pokalen for førsteplass i dameklassen. Foto: Kjetil Rydland.





Lagleiar for finalevinnar Nederlaget var Ailin Vik, som går på vidaregåande skule i Haugesund. Ho hadde henta solide forsterkingar derfrå, men avgjorde sjølv finalen med 1-0-scoringa si. Minst like delaktig i sigeren var keeper Maling Tislevoll, med eit utal beinparadar.







Ailin Vik kan meir enn å køyra bil; ho avgjorde finalen i årets MX Hummel Cup med scoringa si. Foto: Kjetil Rydland.

I open klasse stilte lagleiar Lars Andreas Larsen for BPI++ opp med både kjende og ukjende andlet. Og det var her me fekk den høgaste temperaturen. I ein høgdramatisk finale mot Blue Oyster Boys (BOB) blei det harde tak, mot Åsmund Sørfonn og Kristian Magnussen med fleire. Men etter kvart rann måla inn bak keeper Frode Brakedal i BOB-buret, og Lars Andreas Larsen og kompisane kunne jubla for den store pokalen. Sigeren blei til slutt så klar som 5-1.



Vinnarane i open klasse jublar for gullmedaljane sine. Foto: Kjetil Rydland.

I eliteklassen vann Pokerstars vann sin tredje siger på rad i denne cupen som i år blei arrangert for 17. gong. Med på laget er stort sett berre folk som har spelt på A-laget til Fitjar dei siste åra. I semifinalen var det så vidt båten bar for Helge Træet og dei A-lagsveteranane då dei møtte Los Granjeros. Her stilte den yngre garde frå A-laget til eit skikkeleg prestisjeoppgjer mot dei litt eldre.

Det var heilt klart rutinen som blei utslagsgivande. Ungommane var minst like lette på foten, men veteranane hadde alltid folk på rett side, slik at det var vanskeleg å komma gjennom. Og scoringa til Nils Ingard Tislevoll var akkurat det dei trong for å slita seg til finalen.

Her møtte dei Jaktlaget frå Stord, med rutinerte John Almås i fremste rekkje. Stordabuane tok leiinga 1-0 ved nettopp Almås tidleg i kampen. Men scoringar av Nils Ingard Tislevoll (2), Helge Træet og Kristian Magnussen gjorde at Pokerstars til slutt kunne innkasssera ein klar 4-1-siger.



Pokerstars var i år forsterka med Leif Erik Laukhammer og Kristian Magnussen. Jonas Tislevoll er ikkje med på biletet. Foto: Kjetil Rydland.



Cupgeneral Ole Bergesen fortel om eit knirkefritt arrangement, utan dei store skadane, før i den 69. og siste kampen. Her fekk ei av pokerstjernene eit kutt i andletet etter ein hovudduell med Jaktlaget sin keeper, Svein Inge Frotjold. Vonleg er den uheldige fit for fight igjen snart, men han bør nok syast.

Ole Bergesen og staben hans klarte igjen å avvikla kampane nesten på sekundet til oppsett tid. Takka vere god hjelp av Rune Brakedal, Roald M. Nilsen, Geir Bjarte Hatlevik og ein gjeng rutinerte dommarar. Og ikkje minst eit godt mannskap som heldt kiosken open nesten heile turneringa.



Som vanleg fortener fotballfolket ros for profesjonell gjennomføring av ei populær turnering.



Leif Erik Laukhammer og Kristian Magnussen er litt skeptiske etter at Jaktlaget tar leiinga i finalen. Foto: Kjetil Rydland.



Som vanleg var det godt med folk både på banen og på tribunen. Foto: Kjetil Rydland.



Dommar Magne Blokhus liker seg på Fitjar, og angra ikkje på at han køyrde over Morkjo for å dømma i årets MX Hummel Cup. Foto: Kjetil Rydland.