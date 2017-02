Langøya – ei perle i Fitjarøyane

Notabuo i Søre Langøyvågen blei restaurert i 2016. Foto: Kjetil Rydland.

I 2015 kjøpte Friluftsrådet Vest Langøya i Fitjarøyane, og "Venelaget for Logøyo" er i full gang med å få denne perla til å skina.

Ein tur ut i Fitjarøyane i sjeldan vintersol avslører at restaureringa av Langøya så smått har kome i gang. Det er Venelaget for Longøyo som står for dette arbeidet. Laget blei skipa for å visa Friluftsrådet Vest at det var lokalt engasjementet for Langøya som friluftsområde. Bakgrunnen var at det har vist seg å vera behov for eit fellesområde i Fitjarøyane der det blir lagt til rette for fri bruk for ålmenta.

I vedtektene for Venelaget for Longøyo står det blant anna: "Venelaget har som føremål å få Friluftsrådet vest til å kjøpe og stå som eigar av Longøyo. Dernest skal vi koordinere arbeid lokalt og bidra med frivillig innsats for å ta vare på kystgarden som ligg på Longøya."



Styremedlemmene Håkon R. Sæbø og Bård Inge Bø på vegen som er mura heilt ned til sjøen. Foto: Kjetil Rydland.



Langøya er ein kystgard som det går an å ta vare på. Fleire gamle grunnmurar står, og den steinlagde gangvegen frå vika opp til våningshuset er gunstig om det blir mykje folk som bruker staden. Våningshuset kan takast vare på og setjast i stand til overnattingslokale med enkel standard.



Det er skrive ein del om Langøya i bygdebøkene våre, og venelaget ønskjer å synleggjera korleis folk levde i Fitjarøyane for 100 og 200 år sidan. Kystlyngheia har vore ein viktig del av kulturlandskapet, og venelaget vil prøva å få den fram att ved å rydda tre og brakje og la småfe beita i sommarhalvåret.

Av årsmeldinga frå styret i "Venelaget for Longøy" går det fram at 2016 har vore eit aktivt år, med mykje arbeid og moro. I mars fekk dei båt frå Friluftsrådet Vest; den er deira, men venelaget får disponera den så lenge dei vil. Båten er døypt ”Ormen Langøy”. Dermed er vegen frå Vestbøstad og ut til Langøya kort.

I fjor vår grov dei ut i og rundt eldhuset og rydda greiner etter felling av sitkagraner heilt i sør. Den planlagde svidinga blei det ikkje noko av, på grunn av vått og lite tenleg vêr før 15. april. I mai samarbeidde dei med Engesund Fiskeoppdrett om ein ryddeaksjon i strandsona. Over 20 vener var med og rydda.

Ein stor gjeng feira jonsok på Langøya, med grilling, aktivitetsløype og bålbrenning. Premiering og kaffimat blei sponsa av Friluftsrådet Vest. Lerøy sponsa aure, som blei grilla på bål. Det er allereie planlagt ei liknande feiring i 2017.

I haust restaurerte Tormod Båtstad notabua, noko han var ferdig med i desember.

Venelaget held årsmøte 20. februar. Du treng ikkje la deg skremma av kontingenten om du ønskjer å bli medlem. 50 kroner er løysande for dei fleste. Du kan lesa meir om Venelaget for Longøyo på Facebook-sida deira.



Ein del av våningshuset på Langøya er vel 200 år gamal, men heile huset treng rehabilitering snarast. Foto: Kjetil Rydland.



Ned mot Nordre Langøyvågen må det grøftast, konstaterer Bård Inge Bø. Foto: Kjetil Rydland.



Mange tydelege merke etter steinarbeid på Langøya. Foto: Kjetil Rydland.



Bøgarden er eit imponerande byggverk, heilt rett på utmarkssida slik at det er svært vanskeleg for dyra å koma forbi. Foto: Kjetil Rydland.