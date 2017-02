Over 70 idrettsmerke i fjor 

Per Audun Kloster toppar lista blant dagens aktive, men det er langt igjen til Lars K. Vik.

Me har fått det endelege talet på idrettsmerke i 2016 frå ein nøgd Øyvind Skålevik, som rapporterer om 73 idrettsmerke i fjor.

I dag melder han til Fitjarposten at 44 menn og 29 kvinner tok idrettsmerket i Fitjar i fjor.

Han har og lagt ved lista over alle som klarte krava i 2016. Når me sorter den på antal gonger, ser me at Per Audun Kloster med sine 47 gonger tronar på topp. Me unner oss å presentera dei 10 beste med antal gonger i parentes:

Kloster, Per Audun (47)

Kloster, Magnar (44)

Volden, Oddvar (41)

Rydland, Harald (37)

Skumsnes, Magne (37)

Vik, Rolf (37)

Havnerås, Finn Ingvar (35)

Wiik, Halvard (33)

Bjordal, Per (29)

Bjordal, Rutt Miriam V. (29)

Den som har teke idretssmerket flest gonger i Fitjar, er Lars K. Vik, med heile 62 gonger. Så Per Audun har eit stykke att før han når igjen veteranen frå Vik

Etter kvart vil du kunna lesa det endelege talet frå 2016 på nettsida til Fitjar Idrettslag.