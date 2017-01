Handballdamene vann over Stord 2!

Straffekastet går inn, men Lisa Folkedal spelte ein god kamp i mål. Foto: Kjetil Rydland.

Handballdamene til Fitjar IL sikra seg to poeng då dei slo Stord 2 med tre mål i søndagens heimekamp.

Handballdamene til Fitjar hadde lagt dei personlege feila igjen i garderoben, og spelte ein solid kamp mot dei unge damene frå Stord i dag. Og det var heilt fortent at dei til slutt kunna innkassera to kjærkomne poeng for siger 29-26.



Anita Haugland (i midten) måtte nøya seg med to mål denne gongen. Foto: Kjetil Rydland.

Laga følgde kvarandre som skuggar heile første omgang, med Fitjar for det meste eitt mål føre. Berre ein kort augneblink mot slutten av første omgang leia gjestene med eitt mål, før laga gjekk til pause med 14-14.

Stord gjekk opp til 15-14 i andre omgang, men derfrå og inn overtok Fitjar, og sleit seg til ein tremålssiger til slutt.

Begge Fitjar-keeperane, Ida Sæterbø Fitjar og Lisa Folkedal, kom bra frå kampen, og bidrog sterkt til sigeren. Framover på banen var det Julie Skjerve Jensen som viste best igjen for Fitjar. Ho lukkast med det meste, og kom opp i heile ni mål før Stord sette frimerke på henne. Dermed fekk Maria Larsen sjansen til å bli toppscorar; ho stoppa på 10 mål.

Med dagens to poeng ligg Fitjar framleis på nest siste plass i 5. divisjon. Neste sjanse til poeng får dei i heimekampen mot NHHI 2 laurdag 18. februar.





Fitjar sitt lag (mål i parentes): Ida Sæterbø Fitjar (keeper), Lisa Folkedal (keeper), Emilie Aaserud Hystad, Cathrine Dyrdal, Helene Rimmereid, Anna Thorland, Marita Nysæther (2), Anita Haugland (2), Sofie Øvstebø Næss (6), Julie Skjerve Jensen (9), Maria Grastveit Larsen (10).



Godt med folk og god stemning på tribunen. Foto: Kjetil Rydland.