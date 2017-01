Westerheim nr. 4 – sølv til Nordfonn i sprint-VM

Stordabuen Henning Nordfonn gjekk inn til ein råsterk andreplass samanlagt i 60-årsklassen under sprint-VM på skeiser for veteranar i dag, medan vår mann måtte nøya seg med fjerdeplassen i sin klasse.

Vår mann i Sør-Tyskland, Onar Westerheim, fortel på ei litt dårleg telefonlinje frå skeisemetropolen Inzell i ettermiddag at det blei litt for langt opp til sigerspallen for hans del.

Så seint som i går hadde han eit ørlite håp om bronsemedaljen, men han innser i dag at det ikkje var realistisk. Han greidde å gå seg opp til 4.-plassen, noko som eigentleg var det beste han kunne venta.

Han har begynt å dra på åra, og er no blant dei eldste i 65-årsklassen. Dermed må han kjempa mot yngre, og endå meir skarpskodde karar i klassen sin.

Aller best i 65-årsklassen i årets sprint-VM blei russaren Sergej Mazein. I tillegg blei nederlendaren Sallo Spetter og Eiki Kawashima frå Japan for sterke for Onar, som blei beste nordmann i 65-årsklassen.

Onar er sånn middels fornøgd med eigen innsats og plassering. Til gjengjeld er han full av lovord over klubbkameraten sin i Stord, 60-åringen Henning Nordfonn. Førsteplass med 41,52 på dagens 500 meter og sølv samanlagt er direkte råsterkt! seier Onar til Fitjarposten.

Vonleg vil me etter kvart få sendt over bilete frå den solfylte skeisebanen Max Aicher Arena i Sør-Tyskland.

Komplette resultatlister finn du her.

http://www.max-aicher-arena.de/wp-content/uploads/2016/10/Results_MSG_20170121.pdf