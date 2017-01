Det går fram av ei pressemelding frå Science fiction-forfatter og vitenformidler, Anne Mette Sannes, og astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Dei skriv:

«Torsdag kan vi oppleve at de to mest lyssterke objektene på morgenhimmelen finner sammen i en kortvarig, men svært iøynefallende samstilling. Halvmånen står rett over kjempeplaneten Jupiter, og like under dette paret finner vi den sterke stjernen Spica.

Rundt årsskiftet var det flere flotte samstillinger mellom planeter og Månen på kveldshimmelen. Nå er det på morgenen det skjer! Solsystemets suverent største planet, gasskjempen Jupiter, har i lengre tid vært svært flott og iøynefallende på morgenhimmelen. Men torsdag morgen får den nærbesøk av Månen som passerer rett forbi. Like under dette paret finner vi stjernen Spica i stjernebildet Virgo (Jomfruen) som er himmelens 16. mest lyssterke og befinner seg 250 lysår unna Jorden.

Månen og Jupiter står tettest mellom kl. 06 og 08 på morgenen, og lysstyrken er så stor at de begge vil være uunngåelig å legge merke dersom det blir klarvær på sydhimmelen. Få med deg dette torsdag morgen! Månen forflytter seg så raskt at den fredag morgen allerede er langt til venstre for Jupiter.

Med en liten kikkert kan vi lett se opptil fire av Jupiters store måner som beveger seg rundt kjempeplaneten. I løpet av noen timer har de forflyttet seg, og en eller to gjemmer seg tidvis enten foran eller bak Jupiter.

Jupiter har påvirket vår plassering i Solsystemet og beskyttet oss mot kometnedslag!

Jupiters diameter er en tidel av Solens og elleve ganger Jordens. Den store røde flekken er omtrent på størrelse med jordkloden (til høyre i bildet).Illustrasjon: Wikipedia

Litt mer om Jupiter

Nest etter Solen, er gassplaneten Jupiter det mest dominerende objektet i Solsystemet. Som følge av planetens størrelse og det faktum at Jupiter var den første av planetene som ble dannet, har den hatt en sterk påvirkning på utviklingen av de andre planetene og også deres plassering. Jupiter er for eksempel årsaken til at det finnes et asteroidebelte og ikke en annen planet mellom Mars og Jupiter, og i tillegg har den slynget utallige kometer ut til det ytre av Solsystemet og dermed beskyttet Jorden fra mange kometnedslag.

Mer informasjon om samstillingen og Jupiter: http://www.astroevents.no/samstilling190117.html »

Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard Foto: Privat