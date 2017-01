"I slik ei natt" kjem att i pinsehelga

Rolf Kristian Larsen, i midten, kjem tilbake til Moster som Olav Haraldsson. Arkivfoto Fitjarposten/Kjetil Rydland.

I pinsehelga blir det igjen høve til å sjå skodespelet som Svein Tindberg har skrive om Olav Haraldsson, og som hadde urpremiere i Moster Amfi i fjor.

Det er Øystein Kausrud som skriv dette i ei pressemelding frå Bømlo Teater:

"BILLETTSAL FOR ”I SLIK EI NATT” – MOSTRASPELET 2017.

For andre gong set Bømlo Teater opp ”I slik ei natt” i Moster Amfi. Over 3000 publikummarar såg framsyninga i urpremiereåret 2016 i det nyrenoverte amfiet.

”I slik ei natt” skal spelast i pinsen, tre framsyningar i tida 2.6-4.6, kl 18.00.

Billettar er i sal frå onsdag 18. januar på bomlo.net.

For fyrste gong vert det selt plassbillettar under Mostraspelet, så no kan ein sikra seg gode plassar tidleg!

Om lag 80 skodespelarar vil stå på scena i vår historie om Olav Haraldsson, ei god blanding av lokale amatørar og profesjonelle aktørar.

Me er glade for at Rolf Kristian Larsen også i år gjer rolla som Olav Haraldsson og at Svein Tindberg gjer rolla som Tore Hund. Anderz Eide og Kadir Talabani kjem òg tilbake i rollene som Sigurd og Omar.

”I slik ei natt” er skrive av Svein Tindberg og musikken er komponert av Kjetil Bjerkestrand. Svein Tindberg og Nina Sele vil i år vidareføra Ivar Tindberg sin regi frå 2016.

Me ynskjer publikum hjarteleg velkomne årets Mostraspel og til Moster Amfi."

Fitjarposten var til stades på urpremieren i fjor, og her kan du lesa kva me skreiv: Mostraspelet "I slik ei natt" ei storslegen oppleving.