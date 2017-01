DOF-båtane, Skandi Pasific og Skandi Saigon til høgre og North Guider bak til venstre. Foto: Håkon C. Hartvedt

DOF-båtane Skandi Pacific og Skandi Saigon ligg for tida til kai hos FMV for klargjering til nye oppdrag. Men mest arbeid har FMV på «krabbebåten» North Guider.

– Skandi Pasific skal på jobb i Argentina. Der skal han fungere som hjelpefartøy for ein dykkarbåt og mellom anna garantere for sikkerheita om det skulle bli brann om bord i dykkarbåten. Om så skulle skje vil Skandi Pacific kunne overta den nødvendige assistansen frå båt til dykkarklokka som dykkarbåten har når alt går som det skal.

På FMV skal dei mellom anna byggje opp ei 50 tonns A-ramme på denne båten, opplyser prosjekt manager Geir Arne Isdahl til fitjarposten.no

Skandi Saigon skal operere med ankerhandling i Middelhavet. Det vil seie at han skal flytte anker etter kvart som røyr vert lagt. Her er det berre mindre arbeid som må gjerast før båten er klar.

North Guider

Det største arbeidet har FMV for tida på North Guider. Dette er ein båt som er eigd av Brødrene Birkeland og som skal fiske snøkrabbe i Barentshavet. Her skal det skje ei avansert ombygging, og FMV har rundt 100 mann i gang med dette arbeidet.

– Me skal lage ei komplett ny innreiing og oppgradere mannskapsfasilitetane. Båten skal i tillegg til å fiske krabber også fiske reker. Difor skal det lagast ein fabrikk om bord som kan handtere både krabber og reker, får me vite.

– Båten har vore i to veker på dokk på Rubbestadneset, og er no tilbake hos oss for ferdigstilling, seier Geir Arne Isdahl, til slutt.