Flott med laurdagskafe på hotellet synest f.v. Aud Vik, Liv Larsen, Torolf Larsen og Jakob Vik, som har kost seg med graut og held fram med den gode drøsen. Foto: Håkon C. Hartvedt

–Dette kan bli ein grei laurdagstradisjon, meinte dei fire på biletet ovanfor då me var innom Fitjar Fjordhotell sin laurdagskafe rundt klokka eitt i dag.

Dei fire har akkurat kost seg med nydeleg graut med alt som skal til av tilbehør, og er godt nøgde.

– Det var synd med blindhålka. Elles trur eg det hadde vore mange fleire her, seier Liv Larsen, og dei andre nikkar og er samde.

Bra med folk var det likevel. Meir enn hotellfolka hadde trudd på førehand.

– Ja, dette er betre enn forventa, seier Anne Marie Larsen til fitjarposten. At dette kan bli ein fast laurdagstradisjon, slik det var på Cafe Annemor, gjev ho oss og god tru på.

– Me vil i alle fall halde fram med dette. I alle fram fram til revyen i sommar. Då kan det kanskje bli ei utfordring å få det til, men det er godt muleg me finn ei ordning då òg, seier ho.

Hotelldirektør Ronald Hareide er og godt nøgd. – Når det gjeld utviklinga vidare, kjem det litt opp til fitjarfolket kva me gjer. Men me vonar det kan bli ein samlingsplass med rom for den gode drøsen, seier han.

Det har han all grunn til å vone, spør du oss. For prisane er kafeprisar og svært hyggelege. 50 kroner for graut og 25 kroner for eit halvt rundstykke er godt innanfor det det fleste synest er akseptabelt.