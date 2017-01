Skiføre i Fitjar!

Parkeringsplassen ved Olstjødno i dag, rett før Tore Sigurd Fitjar brøytte. Foto: Kjetil Rydland.

Ved Olstjødno er det 10-15 cm snø, og skiføret er bra i vegen oppover til Svartavatnet.

Etter ei befaring i fjellet i dag kan me slå fast at me har skiføre i vegen ovanfor Olstjødno.

I natt kom det ganske mykje snø, og sjølv etter at den våte snøen har sige saman, er det 10-15 cm snø ved Olstjødno.

Eller rettare sagt var, for no har Tore Sigurd Fitjar vore oppe med "Litlebrøytetraktoren", ein stor Valtra, og brøytt parkeringsplassen.

Dermed er det berre å finna fram skiene og dra til fjells. I løpet av helga vil det truleg koma endå litt snø, slik at me kan sjå fram til ei flott utfartshelg i Fitjar.



Tore Sigurd Fitjar ute med Litlebrøytetraktoren. Kidno i bakgrunnen. Foto: Kjetil Rydland.



Prestane Roald Drønen og Olav Oma søkte ut i naturen etter inspirasjon føre preika komande søndag. Foto: Kjetil Rydland.



Byene som kjem inn frå vest, vil truleg gi meir snø på fjellet. Foto: Kjetil Rydland.