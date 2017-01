«Vidar» gav ikkje så høg flo som frykta

Småbåthamna i Kuarvågen i dag. Foto: Kjetil Rydland.

Ekstremvêret «Vidar» kom med høg flo på Fitjar torsdag føremiddag, men me har sett det verre.



Stormfloa som kom med «Vidar» gjekk over fleire kaiar i Fitjar, men vasstanden mangla nokre centimeter på det høgaste me har sett. Ein av dei som ikkje akkurat klaga over det, var namnebror hans hos Odd Larsen AS.



Sjøsio klokka 10.30 i dag. Foto: Kjetil Rydland.

Fleire forventningsfulle var ute med kamera på Fitjar, og fekk eit syn som dei ikkje møter kvar dag. I Koløyo var uvanleg mange ute og steig i ruskavêret, når me tenkjer på at det var ein vanleg torsdag føremiddag.



Vel halv elleve var nok floa på det høgaste. Då skylte sjøen over privatvegen i Kuarvågen. Men lokalkjende folk i Koløyo seier dei har sett sjøen iallfall 10-15 cm høgare.



Her kan du sjå nokre bilde som viser vasstanden på flo sjø torsdag føremiddag mellom klokka 10.30 og 11.00.



Ved Dahlebuo kl. 10.30.



Småbåthamna i Kuarvågen.



Bilvegen i Kuarvågen.