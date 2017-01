Berre nesten for handballdamene

Anita Haugland fann vegen til nettmaskene då ho kom ut på vingen i andre omgang, og blei toppscorar for Fitjar mot Nore Neset. Foto: Kjetil Rydland.

Etter ei god avslutning var Fitjar-damene berre eitt mål bak motstandarane sine frå Nore Neset då sluttsignalet gjekk i idrettshallen onsdag kveld.

Frikastet i siste sekund av kampen gjekk over mål, og dermed kunne gjestene jubla for 18-17 over Fitjar-damene.

Det ser framleis ut til at poenga sit langt inne for Fitjar-damene i år. Mot godt plasserte Nore Neset kom dei brukbart i gang i onsdagens heimekamp. Dei heldt godt følgje med gjestene frå Halhjems-sida til det var gått vel 20 minutt av kampen. Laga følgde kvarandre som skuggar, og veksla på leiinga.

Men etter 22 minutts spel såg alt ut til å rakna for Fitjar. Personlege feil florerte, og gjestene fekk gjera nesten som dei ville. Det var berre keeper Ida S. Fitjar som heldt heimelaget så nokolunde inne i kampen, med mange fine redningar. I tillegg fekk ho hjelp av gjester som skaut dårleg, både frå straffemerket og frå langt hald.

Likevel gleid gjestene sakte, men sikkert frå, og Fitjar-damene scora knapt eitt mål dei siste 10 minutta av første omgang og dei første 10 av andre omgang. Dermed kunne gjestene føra størsteparten av andre omgang med fire-fem mål. Men mot slutten tok Fitjar-damene seg kraftig saman, og takka vere gode redningar av keeper Ida S. Fitjar kraup dei innpå motstandarane sine.

Vel eitt minutt før slutt reduserte dei leiinga til berre eitt mål. Og idet kamplyset slokna i sluttsekunda, hadde dei faktisk sjansen til å utlikna. Men frikastet til slutt gjekk over, og Fitjar-damene måtte svelgja nok eit tap i årets serie.

Dei skal likevel ha ros for at dei gav publikum god underhaldning på slutten av kampen. Avslutninga bar bod om at det går an å ta poeng mot laga lenger oppe på tabellen, men då kan dei ikkje tillata seg så mange personlege feil.

Etter kveldens kamp ligg Fitjar-damene framleis trygt plasserte nest sist i årets 5. divisjon, med berre tre poeng.

Dagens spelar for Fitjar blei så avgjort keeper Ida S. Fitjar, som berga laget sitt frå eit langt større nederlag.

Fitjar sitt lag (mål i parentes): Ida Sæterbø Fitjar, Emilie Aaserud Hystad (3), Maria Grastveit Larsen (3), Anita Haugland (5), Sofie Øvstebø Næss (1), Cathrine Dyrdal (2), Anna Thorland, Julie Skjerve Jensen (3), Helene Rimmereid, Marita Nysæther.



Bjørn Lindgård er nådelaus og viser ut Cathrine Dyrdal for tredje gong, og Nore Neset nyttar høvet til å auka leiinga. Foto: Kjetil Rydland.



Dagens spelar blei Ida S. Fitjar, som hadde mange fine redningar. Foto: Kjetil Rydland.