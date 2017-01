Jubileringsmarkeringa utsett

Den tillyste jubileringsmarkeringa hos Fitjar Mek som skulle finne stad på onsdag, er utsett til 1. februar.

Årsaka er dårlege værmeldinger og feil vindretning.

Men 1. februar kan du ta turen til Sveiseneset, og få del i programmet som er sett opp frå klokka 18.00 -19.30.

– Me byggjer for framtida», så me håpar å sjå ekstra mange ungar, skriv Gro Hatlevik i FMV. Programmet vert som tidlegare oppsett:

• Servering av kaffe,kakao og kake

• Pølser og saft

• Demonstrasjon av Karlsvogna

• Framsyning av trucker og kranbil

Dei vil òg lyse opp himmelen med eit skikkelig fyrverkeri!

Fitjarbuarar i alle aldrar er hjartelig velkomne !