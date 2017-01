Køyrer du på vinterdekk?

Kjettingar var vanlege og nødvendige på 1960-talet, men ikkje no lenger. Foto: Kjetil Rydland.

Å vera skodd for føret vil i praksis seia å ha vinterdekk – med eller utan piggar, men slik har det ikkje alltid vore. Det kjem tydeleg fram i ein avisartikkel frå tidleg på 1960-talet.

Avisartikkelen me siktar til stod på trykk i "HSD-posten" i november 1962, men han stod først i "Bergens Tidende" vinteren før. Me tar med nokre sitat som viser at synet på vinterdekk har endra seg. Men me ser òg at enkelte grunnreglar om forsvarleg bilkøyring er nøyaktig dei same.

"Spesialdekker for vinterføre, eller som det med et feilaktig uttrykk heter – vinterdekker – , synes å ha blitt litt av en motesak for mange bilister. Selv erfarne folk som skulle vite bedre, kjører rundt med vinterdekker, og resultatet blir svært ofte det samme for dem som for nybegynneren: usikker kjøring på det føre vi vanligvis har her på våre kanter vinters dag.

Snødekker er bra der snøforholdene og temperaturen gir konstante vinterforhold. Men her på våre kanter, med skiftende temperatur, er vinterdekker eller stoppdekker, eller hva en nå vil kalle dem, på ingen måte bedre enn vanlige dekk med godt mønster. Ja, på mange måter er de direkte farlige, da de gir sjåføren en følelse at trygghet som på ingen måte eksisterer. Det eneste som gir noenlunde sikkerhet er kjettinger.

Vinterkjøring krever aktsomhet

Kjøring på vinterføre stiller store krav til alle trafikanters aktsomhet og forsiktighet, og den stiller særlige krav til kjøreteknikken. Dette skyldes først og fremst de varierende temperaturer som man kan oppleve om vinteren. En veg som den ene dagen byr på tilfredsstillende friksjon mellom veibanen og hjulene, kan dagen etter være såpeglatt. Slike endringer i de ytre kjøreforhold krever en rask omstilling hos kjøreren. Denne omstillingen er det ikke alle som greier fort nok.

Kjettinger det sikreste

Amerikanerne har også drevet forsøk med forskjellige dekktyper og med kjettinger for å måle deres verdi som sikringstiltak under kjøring på glatt føre. Forsøkene viser tydelig at på glatte veier vil de forskjellige spesialdekk være av liten verdi. Det eneste som virkelig reduserer bremselengden er kjettinger, et forhold som for øvrig heller ikke er ukjent her i landet. Spesialdekkenes virkning på hardpakket snø er langt bedre enn på is, hva bremselengde angår, men også under slike forhold viser kjettinger seg å være det beste.

Ett forhold må være klart for alle bilkjørere: Det er livsfarlig på glatt føre å kjøre med nedslitte dekk. Friksjonen mellom vegbanen og hjulene vil i slike tilfelle være lik null.

Vi kan oppsummere resultatene fra de amerikanske forsøkene i følgende gode råd for vinterkjøring:

1. Bli klar over hvordan friksjonsforholdene på vegen er.

2. Avpass hastigheten etter veg- og føreforholdene.

3. Hold frontruten og de øvrige ruter så rene og klare som mulig.

4. Bruk kjettinger på snø- og isdekket veg.

5. Ikke lås hjulene under bremsing.

6. Ligg i tilstrekkelig avstand bak andre kjøretøyer."

Avpass farten!

Mangeårig yrkessjåfør Ole Vidar Helland smiler litt når han blir presentert for den 55 år gamle artikkelen.

Men han minner om at ingen dekk kan kompensera for vanskeleg underlag slik at du kan køyra like fort om det er glatt.

Framleis gjeld punktet i Vegtrafikklova om å avpassa farten etter forholda, seier han: "Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre ... "



Denne kjettingtonga er eit spesialverktøy for å justera kjettingane. Foto: Kjetil Rydland.