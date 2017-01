Kor blir det av tømmekalenderen?

I år vert det ikkje masseutsending av SIM sin tømmekalender til alle husstandar. Grunnen kan du lesa i artikkelen under, som me har frå stordnytt.no.

– Årsaka er at me veit at fleire og fleire nyttar seg av andre kanalar for og få denne informasjonen. Selskapet har ein funksjonell tømmekalender- app, og me har nettsider med gode mulighetar for å printe ut kalender. Me meiner difor det er unødvendig og trykke opp og sende ut ei mengde kalendera som ein ikkje treng, seier plan- og kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.

Ho legg til at det likevel vil vera mogeleg og få papirkalender for alle som ynskjer det.

– For oss er det viktig at alle som ynskjer papirutgåve av kalenderen kan få den, men me ynskjer å målrette informasjonen, understrekar ho. Som kunde kan har du fleire alternative måtar og få tak i kalender på:

1. Du kan printe ut ein versjon frå våre nettsider sim.as

2. Du kan hente tømmekalender ved ein av våre miljøsentralar

3. Du kan hente tømmekalender på rådhuset/kommunehuset

4. Du kan be SIM sende ein kalender til deg i posten.