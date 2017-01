Oddvar de Fine t.v. og Arnt Helland, glade prisvinnarar med det synlege beviset på at firmaet deira blei årets Pioner-forhandlar i 2016. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar småbåt og fritidsservice har fått den høgthengande utmerkinga hos eigaren av Pioner-fabrikken.

– Me blei jo litt forbausa! seier dagleg leiar i Fitjar småbåt og fritidsservice, Oddvar de Fine, om dagen i november då dei fekk den gledelege meldinga.



Slik ser det synlege provet ut på nært hald. Foto: Kjetil Rydland.



Det var salsansvarleg for båtar i CIPAX, Erling Riise, som kom på besøk på kontoret deira i Årskog, utan at dei visste kva han hadde med seg. Under ein enkel seremoni på arbeidsplassen deira overrekte Riise ein stor plaststatuett som synleg prov på at dei hadde blitt valde ut blant 90 Pioner-forhandlarar i heile Noreg.

– Det begynte å gå opp for oss at me er større enn me trur, seier kompanjong Arnt Helland.

Dei fekk prisen for ein kombinasjon av godt sal, både i antal og i kroner, og service. I 2016 selde dei vel 70 båtar, og var blant dei fem beste forhandlarane i Noreg. Når det gjeld service, utmerkte dei seg blant anna på kundebehandling og reklamasjonshandtering.

Oddvar de Fine trur at det gode salet skuldast at dei satsar på "enkelt båtliv", som det heiter på plakaten frå Pioner og Yamaha. Dei sel berre båttypane Pioner og Steady, og det veit folk om, seier han. Dette er slitesterke båtar som eignar seg godt som førstegangsbåtar, ungdomsbåtar eller som bruksbåtar til småfiske. – Dette er ikkje veldig dyre båtar, og det ser ikkje ut til at folk kvir seg til å dra kortet for ca. 50 000 kroner, seier de Fine.

Dette er Veritas-godkjende båtar, skyt Arnt Helland inn, det er ikkje alle som er dét, minner han om. Desse er grundig testa av Det Norske Veritas, som kjem på uanmeldte inspeksjonar på fabrikkane. Dette er eit ekstra kvalitetsstempel, seier han, i forhold til andre båtar som berre er CE-merkte.

Båtane blir produserte på Bjørkelangen, altså ganske langt frå vestlandskysten. Dei har naturlegvis vore på besøk på fabrikken, og fortel at det er ein svært reinsleg produksjon. Båtane blir støypte av rein plast i ei form, og det er nærmast luktfritt i lokalet. Det minner ikkje mykje om glasfiber, som mange av oss kjenner.

Skroget på ein båt er litt under 1 cm tjukt og svært sterkt. Andre stader på båten er det naturlegvis noko tjukkare plast. Det er ikkje ofte dei opplever at folk klarer å laga hol i den sterke plasten.

– Men skulle du vera uheldig å få hol, kan me sveisa det med plast frå fabrikken, seier Arnt Helland. Til det bruker dei sveisetråd av plast, eller nærmare bestemt polyetylen.

I tillegg til Pioner-båtane sel dei Yamaha-motorar, og dei har 130 båtar til vinterlagring i den store hallen. I butikken sel dei ymse vedlikehaldsprodukt til båtar, teinehalarar, garnhalarar, kartplottarar og ekkolodd. I fjor begynte dei òg å selja spesialtilhengarar til Pioner og Steady. Desse er bygde slik at dei kan ha båtane ståande lenge utan at dei står seg skeive og taper sjøeigenskapane sine. Tilhengarane skaffar dei gjennom paraplyorganisasjonen Tilhengergruppen.no.

I år er det 10 år sidan dei starta opp bedrifta, og dei har så smått begynt å planleggja jubileum. Firmaet eig dei saman med Torstein Grimen og Jostein Prestbø, og det gir arbeid til tre mann. Kvardagen går lett, me er oftast einige, seier dei i kor. Og det har gått bra økonomisk. – Me søv godt om natta, seier Oddvar de Fine med eit glimt i auga.



Eit lite stykke av godset i ein Pioner-båt, sterk plast på ca. 9 mm. Foto: Kjetil Rydland.