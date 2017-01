Ny trenar – eller berre ny lue?

Med ny Fitjar-lue, som er strikka på Bømlo, er A-lagstrenaren på plass i felten. Foto: Kjetil Rydland.

I går kveld var A-laget samla til trening under lampane på kunstgrasbanen, under kunnig leiing av årets A-lagstrenar.

Trenaren har fått ny, flott strikkelue med FITJAR på i julegåve, men elles er det den same mannen. Kjell Træet held fram som A-lagstrenar for Fitjar-fotballen, og "som vanleg" får han med seg Trond Henriksen.



Jøran Reigstad (bak) og Trond Henriksen er klare for ein ny sesong. Foto: Kjetil Rydland.





Etter det me forstår, blir ikkje opplegget ulikt det me er vane med får dei siste åra. Dei to trenarane får med seg Sondre Aarland i trenarteamet sitt. I tillegg blir G16-trenar Jøran Reigstad ikkje langt unna. Men gutelaget skal ikkje trena saman med A-laget som i fjor. Det blir ikkje éi stor treningsgruppa med over 30 spelarar i år.

A-lagstrenaren seier at dei vil melda på juniorlag i serien i år òg, men dei vil ikkje ha eigen trenar og eigne treningar. Det blir berre kampar – spelarane på laget vil anten trena med A-laget eller G16. Juniorlaget blir meldt på for å sikra eit godt kamptilbod til alle.

Om A-laget var ungt i fjor, vil det bli endå yngre i år. Fleire støttespelarar har gitt seg føre årets sesong, blant andre André Helland og Thomas V. Waage. Men dei unge som fekk prøva seg på A-laget i fjor, gjorde det svært bra. Og treningsiveren hos den yngre garde er stor. Derfor ser ikkje A-lagsteamet så altfor mørkt på situasjonen.

Det gjer heller ikkje styremedlem og seniorleiar Magne Siglen, som gler seg over alle ungdommane som stormar fram.



Vonleg vil desse to ungdommane òg få tak i luer på Bømlo snart. Foto: Kjetil Rydland.