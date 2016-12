Kjetil Rydland. Foto: Håkon C. Hartvedt

Frå 1.1. 2017 er Kjetil Rydland nyheitsleiar i Fitjarposten.

–Kjekt at det no vert eit fastare forhold til avisa, seier Kjetil Rydland som har jobba for Fitjarposten i ni år.

– Eg har bala med dette fordi at eg har hatt glede av det. Gode tilbakemeldingar på det me gjer i Fitjarposten har eg òg fått, og eg opplever at dette arbeidet er meiningsfylt. Arbeidet gjer at eg kjem i kontakt med mykje folk, og aller kjekkast er det når me kan løfte fram folk på ein positivt måte, smiler Rydland.

Når Kjetil Rydland no vert nyheitsleiar tyder det at tips og saker sendast direkte til han. Kjetil har mobil 908 63 610, du du når han på mail på: kjetil @fitjarposten.no.

Håkon C. Hartvedt er framleis ansvarleg redaktør og salsansvarleg. Han har mobil: 481 51 491. E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. .

– Det er ei stor glede at Kjetil har takka ja til denne oppgåva. Det gjer at eg sjølv kan konsentrere med om andre oppgåver i avisa, seier han.

Det kan vidare i denne samanhengen opplysast om at Harald Johan Sandvik er vår politiske medarbeidar som dekkjer formannskaps- og kommunestyremøta.