Har du teke idrettsmerket?

Sonja og Marius Pedersen sørgde for å få fire nye kandidatar gjennom krava til idrettsmerket. Foto: Kjetil Rydland.

I ettermiddag gjekk Fitjarposten sin utsende føre med eit godt eksempel og tok idrettsmerket då Fitjar Idrettslag arrangerte merkeprøvar.

Dei siste dagane i året er høgsesong for å fullføra idrettsmerket, og fire kandidatar slapp gjennom nålauga i den sure vinden i dag. På programmet stod 3000 meter, 60 meter, kule og lengdesprang med og utan tilløp. Spesielt på 3000 meter imponerte Arild og Sonja Fitjar Waage med sterke løp. Men også i dei andre øvingane klarte dei krava med god margin. Det same gjorde Terje Træet, som òg hjelpte Sonja inn under kravet på 60 meter.



Terje Træet losar Sonja Fitjar Waage inn til ei god tid på 60 meter. Foto: Kjetil Rydland.

Funksjonærar i dag var Sonja og Marius Pedersen, som bur like i nærleiken av Fitjar Idrettspark. Sistnemnde er knapt 10 år, men hadde god kontroll på klokka under dagens 3000 meter. Han fortel at han er ein ivrig løpar sjølv, og han kjem nok til å ta mange idrettmerke med åra



Marius Pedersen hadde god kontroll på klokka under dagens 3000 meter. Foto: Kjetil Rydland.

Ein ny sjanse til å ta idrettsmerket kjem i kveld klokka 19.00. Då står Sonja og Marius Pedersen igjen klare med stoppeklokker og målband. Og dersom du ikkje har høve i kveld, kan du møta opp i Fitjar Idrettspark på nyårsaftan klokka 12.00, seier Sonja Pedersen. Det er årets aller siste sjanse til å ta idrettsmerket på Fitjar, seier ho, og presiserer at det er klokka tolv om dagen - og ikkje om kvelden ...



Arild Fitjar Waage klarer kravet i lengde med tilløp. Foto: Kjetil Rydland.

Krava til idrettsmerket finn du på sidene til Norges Idrettsforbund.